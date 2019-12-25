На Авангардной улице строят новый корпус Городской больницы № 15

Степень строительной готовности составляет 47,5%.

На Авангардной улице рядом со зданием ГБУЗ "Детская городская больница №1" возводят новый корпус Городской больницы № 15. Это будет корпус стационара медицинской организации, состоящий из двух зданий, соединенных между собой технологическими проходами.

По данным портала "Строительный Петербург", там разместят современный травмоцентр с отделением челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургией, региональный сосудистый центр. Также планируется открыть отделение онкогематологии с возможностью трансплантации костного мозга.

Во всей больнице будет более чем 1100 коек с возможностью оказания скорой и плановой помощи. Будут работать все направления: общая хирургия, терапия, кардиология и кардиохирургия, гинекология, неврология общая и экстренная сосудистая, нейрохирургия, отделение сочетанной травмы.

Степень строительной готовности составляет 47,5%. Строительство должно завершиться к 1 декабря 2026 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"