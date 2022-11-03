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Детская больница на Авангардной улице готова почти на 50%
Сегодня, 14:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Детская больница на Авангардной улице готова почти на 50%

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Работы должны завершиться 30 декабря 2025 года.

Здание ГБУЗ "Детская городская больница №1" на Авангардной улице готово почти на 50%. Работы на объекте ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал портал "Строительный Петербург".

Здесь появится уникальный детский центр хирургии врождённых пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек. Шестиэтажное здание площадью в 48 тысяч м2 уже возведено, сейчас ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем.

В больнице расположатся отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, дородовое отделение патологии, послеродовое и реанимационное отделения. Там же разместятся операционные, оборудованные уникальной системой вентиляции и панелями из антибактериальных материалов.

Процент строительной готовности – 49,3 %. Работы должны завершиться 30 декабря 2025 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: авангардная улица, больница
Категории: Лента новостей,

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