Избирком Петербурга зарегистрировал четвертого кандидата на пост губернатора

Кандидатом на пост губернатора Петербурга стал Сергей Малинкович.

Избирательная комиссия Петербурга 5 июля зарегистрировала четвертого кандидата на должность губернатора. Об этом в своем tg-канале сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Кандидатом на пост губернатора Петербурга стал Сергей Малинкович, выдвинутый избирательным объединением городского отделения партии "Коммунисты России". Он набрал 162 подписи от муниципальных депутатов.

Так, помимо Сергея Малинковича, кандидатами на должность зарегистрированы Александр Беглов ("Единая Россия"), Максим Яковлев (ЛДПР), Павел Брагин ("Зеленые"). Кроме того, отмечается, что 18 кандидатурам в регистрации отказано.

Напомним, губернаторские выборы в Петербурге в 2024 году состоятся с 6 по 8 сентября.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)