Избирком Петербурга зарегистрировал еще двух кандидатов на пост губернатора

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

Избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала еще двух кандидатов на должность губернатора города. Об этом сообщил в своем tg-канале 2 июля председатель петербургского избиркома Максим Мейксин.

Одним из кандидатов стал Максим Яковлев, выдвинутый региональным отделением партии ЛДПР. Также зарегистрирован на губернаторские выборы Павел Брагин от петербургского отделения партии "Российская экологическая партия "Зеленые".

Помимо этого, в связи с непредставлением пакета документов для регистрации городской избирком принял решение об утрате статуса кандидатов на выборах Светланой Ивановой, которую выдвигало региональное отделение партии "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА", и самовыдвиженцем Борисом Зверевым.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

Ранее в Петербурге завершился период представления документов на выдвижение кандидатов на пост губернатора.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)