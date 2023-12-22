Пост главы Попечительского совета при Президентской академии занял экс-губернатор Петербурга

Члены Совета вуза выбрали кандидата единогласно.

Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко стал главой Попечительского совета при Президентской академии. Об этом 22 января пишет "Петербургский дневник".

Члены Совета вуза выбрали кандидата единогласно. Он будет координировать деятельность образования, участвовать в разработке и реализации стратегических задач учреждения по образовательному, воспитательному, научному направлениям и материально-техническому обеспечению.

Ознакомившись с итогами работы вуза за последние годы, я увидел, что проделана большая работа, и надеюсь, у нас многое получится в ближайшем будущем. Сегодня России без мощного народного хозяйства и грамотной и профессиональной государственной службы не обойтись. Георгий Полтавченко, глава Попечительского совета при Президентской академии

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Фото: пресс-служба Смольного