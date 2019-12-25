У "Почты России" появился новый руководитель на Северо-Западе

Александр Вакуленко займётся модернизацией почтовых отделений Петербурга и Ленобласти.

Новым руководителем федеральной почтовой связи на Северо-Западе назначен Александр Вакуленко. Об этом информирует пресс-служба "Почты России".

Новый начальник займётся модернизацией почтовых отделений Петербурга и Ленобласти. Он получил новую работу после перехода с аналогичной должности в макрорегионе "Волга".

Александр Вакуленко родился 3 января 1979 года в поселке Большой Камень (Приморский край). Окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск в Петербурге, Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулёва. В "Почте России" трудится с 2010 года. В 2019-ом стал завкафедрой "Цифровые технологии почтовой связи" в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

Ранее мы сообщили о том, что пост и. о. главы администрации Всеволожского района Ленобласти занял Андрей Воропаев.

Фото: "Почта России"