В декабре запустят новый двухэтажный поезд между Петербургом и Костромой

Современный поезд порадует пассажиров системой поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха. Кроме того, в каждом купе будут розетки и разъемы.

С 15 декабря между Петербургом и Костромой начнет курсировать новый поезд № 43/44. Состав включает в себя 10 двухэтажных вагонов, в которых установлена система климат-контроль. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

До лета поезд будет ездить два раза в неделю. Но в период "жаркого сезона" планируется эксплуатировать транспортное средство ежедневно. С Московского вокзала состав отправляется в 22:11. Спустя почти 12 часов, в 10:04, он прибывает в Кострому. Обратно состав выдвигается в 12:15 и прибывает в Северную столицу в 23:09.

В поезде есть розетки и USB-разъемы для мобильных устройств. Кроме того, он оснащен системой обеззараживания воздуха.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на севере Петербурга после остановки электрички пассажирам предложили идти пешком в город.

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