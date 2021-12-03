В Невском районе ввели детский сад на 140 мест

В здании предусмотрены спортивный и музыкальный залы, бассейн.

На территории ЖК "Цивилизация на Неве" в Невском районе Петербурга открылся детский сад на 140 мест. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города 6 ноября.

Воспитанников учреждения поделят на восемь групп, где будут дети разного возраста. Для каждой из них обустроили игровые комнаты, спальни и прогулочные площадки с теневыми навесами. Кроме того, в здании предусмотрены спортивный и музыкальный залы, бассейн.

Детский сад и благоустроенная территория адаптированы для маломобильных жителей Северной столицы и матерей с колясками.

Ранее на Piter.TV: в Стрельне заканчивается строительство детского сада.

Фото: администрация Петербурга