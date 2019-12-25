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Юрист предупредил о новых запретах для курильщиков с 2021 года
Сегодня, 10:35
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nastya960

Юрист предупредил о новых запретах для курильщиков с 2021 года

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Постановление было подписано 25 сентября 2020 года.

Грядущий год вводит множество новых правил для всех категорий граждан. Не станут исключением и курильщики. Об этом агентству "Прайм" рассказал управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

С 1 января 2021 года вводится запрет на курение в медучреждениях, в точках торговли, на складах, базах. Правила вводятся согласно постановлению "Об утверждении правил противопожарного режима". Исключение – места, которые специально предназначены для курения, об этом будет гласить табличка.

Постановлением, как и ранее, запрещается курение на территориях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта на взрывопожароопасных и пожароопасных участках и так далее.

Запрет на курение в общественных местах был введен в 2013 году.

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Фото: pixabay

Теги: курение, курильщики
Категории: Лента новостей, Новости России,

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