Держатели ЕКП получат новые возможности

Постановление подписал губернатор Петербурга.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое расширяет функционал государственной информационной системы Санкт‑Петербурга "Единая карта петербуржца" (ЕКП). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В ЕКП будет реализована возможность формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение государственной услуги в социальной сфере и реестра исполнителей таких услуг, а также возможность предоставления сведений об оказании на дому социальных услуг в соответствии с сертификатом.

Развитие экологического направления позволит держателям ЕКП участвовать в голосованиях по актуальным вопросам экологической повестки.

Также на платформе ГИС ЕКП планируется информирование о проведении волонтерских проектов и мероприятий, участие в них будет поощряться начислением баллов.

Более 40 млн рублей петербуржцы сэкономили на оплате услуг ЖКХ по ЕКП.