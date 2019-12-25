Под Петербургом построят сетевые торговые центры площадью по 10 тыс. "квадратов"

Объекты появятся в поселке Новоселье и на Таллинском шоссе в Красносельском районе.

Девелопер Kronung Group к 2027 году построит в Ленобласти и Петербурге два торговых центра, площадь которых составит примерно по 10 тыс. "квадратов". Об этом пишет "РБК Петербург".

Объекты появятся в поселке Новоселье и на Таллинском шоссе в Красносельском районе, еще один – в Подмосковье. Работы пока не начаты.

А в этом году компания введет еще два проекта – в Новогорелово и ЖК "Солнечный город" на проспекте Ветеранов площадью 5 тыс. и 3,8 тыс. "квадратов" соответственно. К настоящему времени сдали более 70% площадей, среди арендаторов оказались "Перекресток", "М-Видео", "Детский мир", общепит, аптеки и зоомагазины.

Ранее мы рассказывали о том, что четыре фуд-холла откроют в Петербурге в 2025 году.

Фото: сайт Kronung Group (носит иллюстративный характер)