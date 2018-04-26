В двух районах Петербурга установили новые светофорные объекты

Также в городском Комтрансе поделились итогами работы в сфере обеспечения дорожной безопасности.

В Курортном и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга были установлены новые светофорные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы, где помимо всего прочего поделились свежей статистикой о работе, проделанной в сфере обеспечения безопасности на дорогах, за последние 9 месяцев.

Всего накануне было установлено три светофорных объекта: в поселках Песочный и Солнечное, а также на пересечении Среднеохтинского проспекта и улицы Панфилова. В настоящий момент они уже подключены ко всем необходимым для нормального функционирования системам.

За последние же 9 месяцев в черте города было установлено 154 светофора по 72-м адресам. На 37-ми адресах были обустроены искусственные неровности, на 58-ми местах светофорные объекты были модернизированы. Также была рассчитана нанесенная дорожная разметка – ее за последнее время нанесли на площадь не менее 715-ти кв. метров. На территории Петербурга заменили более 5 тыс. знаков, а от граффити и незаконных рекламных объявлений очистили порядка 20 тыс. объектов дорожной инфраструктуры.

С утра стало известно, что за "Неделю чистоты" в городе было осмотрено более 1 тыс. объектов и устранено 205 нарушений.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга