За "Неделю чистоты" в Петербурге устранили 205 нарушений

Было осмотрено более 1 тыс. объектов.

За "Неделю чистоты" в Петербурге устранено в два раза больше нарушений, чем за аналогичный период 2023 года – 205 случаев против 103. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Было осмотрено более 1 тыс. объектов. Инспекторы добились оперативного устранения 78% нарушений, остальные 12% проверит искусственный интеллект.

Больше всего нарушений выявляли на улично-дорожной сети: незаконные объявления и посторонние графические изображения зафиксировали на 125 объектах. Их устранили дорожные службы. На втором месте – фасады нежилых зданий. Из 105 адресов с нарушениями восстановлен облик на 26 объектах. Оставшиеся 79 добавят в маршрут нейросетевого комплекса "Городовой".

Ранее мы рассказывали о том, что нейросеть "Городовой" за неделю обнаружила 37 посторонних граффити в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга