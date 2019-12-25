Дорожные работы ограничат движение по Витебской Сортировочной улице на 2 месяца

Для пешеходов должен быть организован безопасных проход.

В государственной административно-технической инспекции сообщили об ограничениях в движении транспорта в Петербурге, которые вступят в силу с 17-го сентября.

С 17 сентября по 26 ноября движение ограничат по Витебской Сортировочной улице от улицы Салова до Соединительной линии ж/д. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. Работы проводит ООО "СК "Орин плюс".

Также с 17 по 20 сентября ограничения вступят в силу на Карлинском путепроводе. АО "ГК "ОМЕГА" будет ремонтировать дорожное покрытие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Краснопутиловской улице и Павловском шоссе ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.TV