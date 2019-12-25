  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дорожные работы ограничат движение по Витебской Сортировочной улице на 2 месяца
Сегодня, 16:03
83
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дорожные работы ограничат движение по Витебской Сортировочной улице на 2 месяца

0 0

Для пешеходов должен быть организован безопасных проход.

В государственной административно-технической инспекции сообщили об ограничениях в движении транспорта в Петербурге, которые вступят в силу с 17-го сентября.

С 17 сентября по 26 ноября движение ограничат по Витебской Сортировочной улице от улицы Салова до Соединительной линии ж/д. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. Работы проводит ООО "СК "Орин плюс".

Также с 17 по 20 сентября ограничения вступят в силу на Карлинском путепроводе. АО "ГК "ОМЕГА" будет ремонтировать дорожное покрытие. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Краснопутиловской улице и Павловском шоссе ограничат движение транспорта. 

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные работы, ограничение движения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии