На Краснопутиловской улице и Павловском шоссе ограничат движение транспорта

Рабочие будут ремонтировать дорожное покрытие.

В сентябре начнут действовать ограничения движения по Павловскому шоссе и боковым проездам Краснопутиловской улицы, сообщили в ГАТИ.

С 15 сентября по 22 октября закроют движение по боковым проездам Краснопутиловской улицы от Кубинской улицы до площади Конституции.

С 19 сентября по 14 октября Павловское шоссе от улицы Александра Матросова до административной границы города поэтапно перекроют.

Ознакомиться с подробным описанием работ и временем перекрытия участков можно по ссылке.

Ранее мы писали, что развязку КАД с Шуваловским проспектом официально открыли.

Фото: Piter.tv