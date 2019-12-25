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На Краснопутиловской улице и Павловском шоссе ограничат движение транспорта
Сегодня, 12:09
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На Краснопутиловской улице и Павловском шоссе ограничат движение транспорта

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Рабочие будут ремонтировать дорожное покрытие.

В сентябре начнут действовать ограничения движения по Павловскому шоссе и боковым проездам Краснопутиловской улицы, сообщили в ГАТИ. 

С 15 сентября по 22 октября закроют движение по боковым проездам Краснопутиловской улицы от Кубинской улицы до площади Конституции.

С 19 сентября по 14 октября Павловское шоссе от улицы Александра Матросова до административной границы города поэтапно перекроют. 

Ознакомиться с подробным описанием работ и временем перекрытия участков можно по ссылке.

 Ранее мы писали, что развязку КАД с Шуваловским проспектом официально открыли.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, дорожные ремонтные работы, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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