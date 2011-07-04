Новые комплексы фиксации нарушений ПДД заработали на Невском проспекте

Первые нарушения уже зафиксированы. Так, на камеру попал авто, ехавший по участку со скоростью 110 км/ч.

На Невском проспекте в Петербурге в рамках стратегии программы "Безопасный город" установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они появились на перекрестках с улицами Марата, Большой Конюшенной, Малой Садовой, Думской, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 27 декабря.

Первые нарушения уже зафиксированы. Так, на камеру попал авто, ехавший по Невскому проспекту со скоростью 110 км/ч.

В Петербурге за 3 года количество камер фотовидеофиксации возросло почти в 8 раз. Будем продолжать работу по повышению безопасности на дорогах. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В этом году благодаря комплексам фиксации в Северной столице вынесли более 10 млн постановлений об административных правонарушениях. Камеры фиксируют, к примеру, нарушения правил перестроения, повороты из второй полосы, превышение скорости.

Сегодня в городе установлено 1360 комплексов фиксации. Из них 1316 – стационарные, 44 – передвижные.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году в Петербурге заработают новые комплексы фиксации нарушений в зонах парковки.

Фото: Piter.TV