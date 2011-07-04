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Новые комплексы фиксации нарушений ПДД заработали на Невском проспекте
Сегодня, 18:44
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Новые комплексы фиксации нарушений ПДД заработали на Невском проспекте

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Первые нарушения уже зафиксированы. Так, на камеру попал авто, ехавший по участку со скоростью 110 км/ч.

На Невском проспекте в Петербурге в рамках стратегии программы "Безопасный город" установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они появились на перекрестках с улицами Марата, Большой Конюшенной, Малой Садовой, Думской, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 27 декабря.

Первые нарушения уже зафиксированы. Так, на камеру попал авто, ехавший по Невскому проспекту со скоростью 110 км/ч. 

В Петербурге за 3 года количество камер фотовидеофиксации возросло почти в 8 раз. Будем продолжать работу по повышению безопасности на дорогах.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

В этом году благодаря комплексам фиксации в Северной столице вынесли более 10 млн постановлений об административных правонарушениях. Камеры фиксируют, к примеру, нарушения правил перестроения, повороты из второй полосы, превышение скорости. 

Сегодня в городе установлено 1360 комплексов фиксации. Из них 1316 – стационарные, 44 – передвижные.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году в Петербурге заработают новые комплексы фиксации нарушений в зонах парковки.

Фото: Piter.TV

Теги: комплексы фиксации нарушений, невский проспект
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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