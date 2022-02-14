В 2024 году в Петербурге заработают новые комплексы фиксации нарушений в зонах парковки

Речь идет о 23 новых комплексах фото- и видеофиксации.

В Петербурге в 2024 установят 23 новых комплекса фото- и видеофиксации, которые передают информацию о нарушениях правил парковки. Об этом заявил зампред городского комитета по транспорту в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, что почти 2,5 года назад, с 2021-го, комитет по транспорту уполномочен администрировать нарушения правил стоянки авто в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена". Такие нарушения фиксируют круглосуточно 130 пеших инспекторов, мобильные и стационарные комплексы фото- и видеофиксации.

С начала 2023 года в отношении автовладельцев, нарушивших ПДД по ст. 12.16 КоАП РФ и ст. 37.2 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70, вынесли более 1,2 млн постановлений. Кроме того, на местах составлено свыше 5 тыс. протоколов, а эвакуировано более 97 тыс. машин.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы фото- и видеофиксации с 1 по 10 декабря. К примеру, автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте и Киевском шоссе. Полный список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Фото: Piter.TV