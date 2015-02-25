Петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 1 по 10 декабря

В период с 1 по 10 декабря мобильные комплексы будут действовать на различных участках города и области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте, Киевском шоссе и других магистралях. Весь список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.
Ранее сообщалось, что в шести районах Петербурга ограничат движение с 3 и 4 декабря.
Фото: Piter.TV
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