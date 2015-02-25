Петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 1 по 10 декабря

Опубликованы адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 1 по 10 декабря.

В период с 1 по 10 декабря мобильные комплексы будут действовать на различных участках города и области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте, Киевском шоссе и других магистралях. Весь список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Ранее сообщалось, что в шести районах Петербурга ограничат движение с 3 и 4 декабря.

Фото: Piter.TV