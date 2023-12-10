Трамвай маршрута "Первый туристический" изменит трассу с 22 июня

Это связано с ремонтными работами на маршруте.

С 22 по 30 июня трамвай маршрута "Первый туристический" изменит трассу и место посадки. Это связано с проведением ремонтных работ и подготовкой Троицкого моста к "Алым парусам", рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Посадка на трамвай будет осуществляться на Большой Посадской улице, 24/2. Его маршрут: Большая Посадская улица, 24/2 — улица Чапаева — Сампсониевский мост — улица Академика Лебедева — Литейный мост — Литейный проспект — Инженерная улица — Садовая улица — площадь Тургенева.

Обратный маршрут следования трамвая: площадь Тургенева — Садовая улица — Инженерная улица — Литейный проспект — улица Академика Лебедева — Литейный мост — Лесной проспект — Гренадерская улица — Гренадерский мост. Пассажиров высадят на Большой Монетной улице.

Ранее на Piter.TV: у "Метеоров" убрали промежуточную остановку на Арсенальной набережной.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"