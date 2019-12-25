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В Старой Ладоге строят парковку на 70 мест
Сегодня, 10:17
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В Старой Ладоге строят парковку на 70 мест

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Работы планируется завершить в 2025 году.

У первой столицы Руси – Старой Ладоги – полным ходом идет строительство автомобильной парковки площадью более 3 тыс. кв. м. Об этом рассказали в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Работы на 114-м километре дороги Зуево – Новая Ладога проходят по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Парковка рассчитана на 70 машино-мест, там также будет проведено освещение. Работы планируется завершить в 2025 году.

Годом ранее на 7-м километре дороги Ульяновка – Отрадное в Тосненском районе была также построена парковка. Ее создание связано с развитием туристического места – участка, где князь Александр молился перед Невской битвой.

Также енинградская область направит 62,3 миллиона рублей по программе "Комплексное развитие сельских территорий" на строительство нового стадиона в Луге. Завершить работы планируется в ноябре 2025 года.

Фото: Telegram/ Dorogi_lo

Теги: парковка, старая ладога
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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