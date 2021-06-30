На терминале Санкт-Петербург-Финляндский заработала новая контейнерная площадка

Работа терминала удовлетворяет спрос в перевозках продукции сотен предприятий и жителей Петербурга.

На территории универсального городского терминала Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской железной дороги начала работу новая контейнерная площадка. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Реализация проекта увеличила емкости хранения терминала в два раза до 1500 ДФЭ. Новая площадка позволяет сократить время обработки контейнерных поездов за счет разделения потока грузов по направлениям и двукратно увеличить прием-отправление с терминала до 40 контейнерных поездов в месяц.

Работа терминала удовлетворяет спрос в перевозках продукции сотен предприятий и жителей Петербурга.

Ранее стало известно, что на майские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда.

Фото и видео: пресс-служба ОЖД