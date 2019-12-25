На майские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда

Составы сделают 50 рейсов в период с 29 апреля по 10 мая.

Стало известно, что на майские праздники будет увеличено количество дополнительных поездов между Петербургом и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В дополнение к ранее назначенным еще порядка 20 поездов Северо-Западного филиала АО "ФПК" будут курсировать между Петербургом и Москвой в майские праздничные выходные.

Составы сделают 50 рейсов в период с 29 апреля по 10 мая. Также среди назначенных поездов – два двухэтажных состава.

Также с 29 апреля между Москвой и Петербургом снова начнет ходить"Невский экспресс".

Фото: Telegram / Cпб-Главный