В Москве объявили номинантов на премию "Ника"

Премии вручат уже 29 марта в столице.

В Москве объявили номинантов национальной кинематографической премии "Ника". Фильм "Француз" Андрея Смирнова стал лидером по числу номинаций: он выдвинут в девяти категориях. Премии вручат уже 29 марта в столице.

На лучший игровой фильм номинированы: "Одесса" Валерия Тодоровского, "Грех" Андрея Кончаловского, "Француз" Андрея Смирнова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Айка" Сергея Дворцевого.

Лучший сценарий: Андрей Смирнов ("Француз"), Дмитрий Глуховский ("Текст"), Сергей Дворцевой и Геннадий Островский ("Айка").

Лучший режиссер — Кантемир Балагов ("Дылда"), Андрей Смирнов ("Француз"), Сергей Дворцевой ("Айка").

Лучшая актриса — Самал Еслямова ("Айка"), Елена Сусанина ("Керосин"), Виктория Мирошниченко ("Дылда").

Лучший актер — Алексей Агранович ("Юморист"), Александр Паль ("Верность"), Алексей Вертков ("Воскресенье"), Леонид Ярмольник ("Одесса").

Лучшая женская роль второго плана — Вера Алентова ("Воскресенье"), Нина Дробышева и Наталья Тенякова (фильм "Француз").

Лучшая мужская роль второго плана — Евгений Цыганов ("Одесса"), Александр Балуев и Михаил Ефремов (фильм "Француз").

Открытие года — режиссер Борис Акопов ("Бык"), актриса Евгения Образцова ("Француз"), сценарист Александр Золотухин ("Мальчик русский").

Также в Москве вручат специальные премии "Ники". Например, такой премией будет отмечена Юлия Снигирь, которая сыграла в зарубежном сериале "Новый папа".

Стали известны победители кинопремии "Золотой Орел".

Видео: Youtube / Евгений Ткачук, Esquire Russia, SM64999, AZ MUSEUM