Макс Покровский: "2020 год научил нас ценить тех, кто для нас готов на все"

Музыкант пожелал всем здоровья, счастья, процветания и терпения.

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Макс Покровский поздравил читателей Piter.TV с Новым 2021 годом. Музыкант заявил, что 2020 был жестким, но, несмотря на это, он преподнес много хороших уроков. Например, научил нас по-новому любить и ценить тех, кто для нас готов на все.

Наверное, это наше главное достижение, в 2020 году! Давайте возьмем это с собой в 2021! Я всем вам желаю здоровья, счастья, процветание и терпения. Да, для того, чтобы это процветание было, надо много стараться и много работать. Я уверен, что все вместе мы как-то справимся. Я Вас очень, очень люблю, с Новым годом! Макс Покровский

Ранее актер Юрий Колокольников поздравил петербуржцев с Новым годом.

Видео: Piter.TV