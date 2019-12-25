В ночь на 14 декабря в Петербурге в последний раз разведут мосты

После этого мосты не будут разводить до весны 2022 года.

Ночью 14 декабря в Петербурге состоится последняя в этом году технологическая разводка мостов. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

С 1:25 до 5:00 будет разведен Благовещенский мост, с 2:20 до 5:10 – мост Александра Невского. Мосты будут разведены не четко в это время, а в рамках указанных промежутков.

После этого мосты не будут разводить до весны 2022 года, когда стартуют технологические разводки для подготовки к навигационному периоду.

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Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"