"Ночлежка" закрывает ресторан, где работали бездомные люди

За полтора года в ресторане прошли стажировки и поработали 15 человек.

"Ночлежка" закрывает свой ресторан "Хобо", бывший "Вход с улицы", в котором работали бездомные люди.

Ресторан вырос из проекта транзитного трудоустройства бездомных людей, который стартовал в 2018 году. Опыт оказался удачным, и мы решили пойти дальше: открыть собственное заведение, где могли бы учиться и работать наши клиенты. <…> Свою социальную задачу проект выполнил, но сделать его финансово успешным мы не смогли. Ночлежка

За полтора года в ресторане прошли стажировки и поработали 15 человек. Часть смогли устроиться в заведения общепита, получив специальности поваров, официантов, бартендеров; часть нашли себя в других специальностях. Как отметили создатели "Ночлежки", они приняли решение не эксперементировать дальше, а "расходовать средства более эффективно, развивая проект транзитного устройства, но не сам ресторан". "Хобо" работает до 10 декабря.

Ранее в Невском районе Петербурга у дома 5к2 по 3-му Рабфаковскому переулку открыли пункт обогрева для бездомных людей. Он работает ежедневно с 20:00 до 08:00.

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Фото: Ночлежка