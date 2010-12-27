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"Ночь музеев"- 2018 пройдет в Петербурге 19 и 20 мая
Сегодня, 12:37
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Alena_Zinovieva
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"Ночь музеев"- 2018 пройдет в Петербурге 19 и 20 мая

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Более 110 музеев, библиотек и галерей будут доступны с шести вечера до шести утра.

В этом году "Ночь музеев" в Петербурге запланирована на 19 и 20 мая. Более 110 музеев, библиотек и галерей будут доступны для петербуржцев и гостей города с шести вечера до шести утра. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Тема "Ночи музеев" в 2018 году — "Метаморфозы". В этом году к выставочным пространствам, которые участвуют в этом событии ежегодно, присоединятся 17 новых. Все музеи будут работать по единому билету, цена которого составит 400 рублей за человека.

Ранее мы писали, что "Библионочь-2018", которая проходила в Северной столице с 20 по 21 апреля, объединила 115 библиотек.

Фото: visit-petersburg.ru

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Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

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