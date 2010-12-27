"Библионочь-2018" объединит 115 библиотек

Петербуржцы смогут не просто посетить библиотеки, но и увидеть настоящие представления.

Ежегодная всероссийская акция "Библионочь" пройдет в Северной столице с 20 по 21 апреля. В этот раз она объединит 115 библиотек. Тема седьмой по счету "Библионочи" станет "Магия книги". Об этом в среду, 18 апреля сообщила на пресс-конференции директор Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского Зоя Чалова.

В этот раз Петербуржцы смогут не просто посетить библиотеки, но и увидеть настоящие представления. В частности, участников ждет вечеринка 50-х годов, на которой всем желающим сделают модные прически. Кроме того, состоятся спектакли, выставки, где можно будет увидеть, например, старинные книги и грамоты.

Организаторы сообщают, что ознакомиться со всей программой можно на официальном сайте акции. Также они отмечают, что "Библионочь" — это просто название. В эти дни библиотеки будут работать до 23:30.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется первая ночная художественная галерея.

Фото: biblionight.culture.ru