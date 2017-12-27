В Петербурге откроется первая ночная художественная галерея

В городе на Неве создадут первую галерею, которая будет принимать гостей и в ночное время.

В Северной столице заработает первый ночной музей. Точная дата открытия такого заведения еще неизвестна, как и местоположение помещения. Решение создать в городе галерею, которая будет работать и в ночное время суток было принято из-за большой популярности петербуржцев к акции “Ночь музеев”.

Руководить данным оплотом искусства станет художник Илья Вереск. Одним из первых экспонатов на выставке станет проект “Руки”, который оформят при помощи световых элементов.

Ожидается, что новое творческое пространство начнет работу в ближайшее время. По сведениям от организатора, осталось доработать детали, основная масса необходимых к открытию дел уже завершена.