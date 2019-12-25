nobody.one сыграют концерт в честь десятилетия группы в клубе "Акакао"

Кроме Табачникова на сцене - барабанщик Рустам Галимов и бас-гитарист Сергей Шеин.

Российский гитарист Сергей Табачников и nobody.one 18 октября сыграют концерт в честь десятилетия группы в клубе "Акакао". Со сцены прозвучат композиции со всех шести альбомов — в том числе с последней пластинки группы "Mercy, Please Mercy!".

О последнем альбоме Табачников рассказывает так.

Я очень долго шёл к этому альбому, до конца не представляя, как он должен выглядеть. Поэтому честно скажу, был зрителем, наблюдающим за процессом. В большинстве случаев, художник, имея восхитительные переживания, пытается их описать синонимами, метафорой, ребусом и прочей ерундой, отводящей от сути. Я решил оставить зерно нетронутым, быть простым и понятным.

Помимо Сергея Табачникова на сцене сыграют барабанщик Рустам Галимов и бас-гитарист Сергей Шеин. Начало концерта в 20:00. Программа рассчитана на полтора часа.

Сергей Табачников - артист, композитор, видео-блогер. Один из немногих авторов и исполнителей инструментальной рок-музыки на российской сцене.