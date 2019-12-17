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Вчера, 21:48
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Жители нижегородской деревни сняли мюзикл "Ла-ла Ройка" для привлечение внимания к проблемам

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Жители деревни Ройка Кстовского района Нижегородской области решили необычным способом привлечь внимание к проблемам своего населенного пункта. Они сняли клип, в котором, в частности, пожаловались на отсутствие аптеки и медпункта.

Одна из участниц клипа рассказала изданию "Подъем", что за лекарствами и медицинской помощью жителям приходится ездить в город. 

При этом в титрах к ролику создатели отмечают, что "только Кстовском районе Нижегородской области таких населенных пунктов больше ста". А по всей России тысячи таких деревень и поселков, где жители не имеют оперативного доступа к медицинской помощи.

Нижегородский Минздрав отреагировал на клип, пообещав "не оставлять в вакууме" жителей деревни.

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Видео: YouTube / Деревня Ройка

Теги: вакцинация, нижний новгород
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ширяева матрёна
Вчера 23:34

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