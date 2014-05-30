Линченко: "В 2024 году строительной отрасли Петербурга реально есть чем гордиться"

Если в 2019 году силами адресной инвестиционной программы и инвесторами все вместе взятые мы построили всего 16 объектов, то в уходящем 2024 году их более 100.

Во Дворце Труда в преддверии Нового года состоялась торжественная церемония награждения работников строительного комплекса по итогам работы в 2024 году. Как отметил портал "Строительный Петербург", вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко заявил, что строительной отрасли Санкт-Петербурга реально есть чем гордиться в уходящем году.

Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

И в этом уходящем 2024 году строительной отрасли Санкт-Петербурга реально есть чем гордиться. Мы продолжили ударными темпами возводить жилье в Санкт-Петербурге. Мы справились с поставленными задачами – более 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Но обращаю внимание – уже последние пять лет в нашем городе жилье строится не просто как голые квадратные метры. Это действительно комфортная городская среда, комфортная среда для жизни. Вводятся параллельно и объекты социальной инфраструктуры. И если в 2019 году силами адресной инвестиционной программы и инвесторами все вместе взятые мы построили всего 16 объектов, то в уходящем 2024 году их более 100. Мы только школ построили в этом году 37 школ. До этого пальму первенства держала Московская область – их было 22. Поэтому я уверен, что мы задали такую планку, с которой еще долгое время никто не справится из субъектов Российской Федерации. Понятно, мы не будем останавливаться на достигнутом, но в плане именно социальных объектов уже выйдем на плановый уровень. У нас каждое разрешение сегодня выдается на строительство жилых комплексов, которые обеспечены объектами социнфраструктуры. И эта стройка происходит параллельно, соразмерно объемам возводимых улучшений.

Акцент сегодня Комитетом по строительству будет делаться уже на модернизацию существующих объектов. Мы приступили как к проекту модернизации объектов образования школ. Помните, такие у нас были примеры капитальных ремонтов, а сегодня уже два реализованных проекта, когда мы их сносили, и на их месте, где позволяют земельные участки, строили полноценные новые школы, которые уже соответствует нашему петербургскому стандарту – с двумя бассейнами, с двумя спортивным залами, с актовым залом, то есть созданы все комфортные условия.

Видео: портал "Строительный Петербург"