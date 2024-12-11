В Кировске мужчина выращивал коноплю в квартире

В Кировске Ленинградской области у одного из домов на Ладожской улице задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.
Во время обыска квартиры мужчины полицейские обнаружили и изъяли 10 кустов конопли и высушенные части растений общей массой 3,4 килограмма, которые находились в пластиковых вёдрах и пакетах.
Уже установлено, что половиной изъятого вещества является марихуана.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. До избрания меры пресечения фигурант задержан.
Ранее в Ленобласти задержали курьера с 15 кг гашиша в багажнике.
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