В Кировске мужчина выращивал коноплю в квартире

Также у него нашли 3,4 кг высушенного растения.

В Кировске Ленинградской области у одного из домов на Ладожской улице задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Во время обыска квартиры мужчины полицейские обнаружили и изъяли 10 кустов конопли и высушенные части растений общей массой 3,4 килограмма, которые находились в пластиковых вёдрах и пакетах.

Уже установлено, что половиной изъятого вещества является марихуана.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. До избрания меры пресечения фигурант задержан.

Ранее в Ленобласти задержали курьера с 15 кг гашиша в багажнике.

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