Суд Петербурга оштрафовал "Киноград" за незаконный показ фильма "Форсаж 10"

Штраф составил 50 тыс. рублей.

Мировой судья судебного участка №184 Петербурга привлекла к административной ответственности ООО "Синема 78" ("Киноград") за совершение правонарушения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 6 октября.

23 июня в кинотеатре на Пражской улице показали фильм "Форсаж 10" без прокатного удостоверения.

Представитель общества не явился в суд. Назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Отметим, что ранее общество уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение – незаконный показ картины "Стражи Галактики. Часть 3".

Ранее на Piter.TV: суд Петербурга приостановил деятельность сервиса "Самокат" в Кронштадте.

Фото: Piter.TV