Суд в Петербурге приостановил деятельность сервиса "Самокат" в Кронштадте

Петербургский суд продолжает рассматривать административные протоколы в отношении "Самоката".

Кронштадтский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "УМНЫЙ РИТЕЙЛ" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарного законодательства). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в ходе проверки точки сервиса "Самокат" на улице Юрия Инге были обнаружены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения.

Представитель общества в суде пояснил, что на данный момент все нарушения устранены.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 18 дней. В срок зачтено временное приостановление с 18.09.2023.

Ранее сообщалось, что "Самокат" привлечен к административной ответственности Приморским районным судом Петербурга.

Фото: Piter.TV