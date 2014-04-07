Заказчик и производитель незаконных работ на Невском заплатят по 1 млн рублей штрафа

Под ногами пешеходов растянулись километры оранжевых труб, на тротуаре встала тяжелая строительная техника и появились глубокие котлованы.

На Невский проспект вышли инспекторы Государственной административно-технической инспекции Петербурга и городская прокуратура. На улице велись незаконные работы.

Под ногами пешеходов растянулись километры оранжевых труб, на тротуаре встала тяжелая строительная техника и появились глубокие котлованы.

Меры профилактики позволили обеспечить минимальные требования безопасности для петербуржцев – ограждения замкнулись, появились мостки. На нарушения обратила внимание и прокуратура города. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Будет сформирован протокол при получении материалов от районного прокурора. Штраф за подобные нарушения – до 1 млн рублей и заказчику, и производителю работ.

Ранее на Piter.TV: из-за реконструкции Дворцовая набережная станет односторонней с 26 марта по 5 июня.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга