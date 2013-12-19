На Петровской косе закрыли незаконную посадочную площадку для вертолетов

Площадку ликвидировали благодаря транспортной прокуратуре.

По требованию Петербургской транспортной прокуратуры прекращена деятельность посадочной площадки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 15 ноября.

Отмечается, что на земельном участке для причала маломерных судов на Петровской косе незаконно действовала посадочная площадка, которую использовали для полетов вертолетов без уведомления органов Росавиации.

После вмешательства прокурора деятельность площадки прекратили.

Ранее мы рассказывали о том, что на Митрофаньевском кладбище ликвидировали незаконную стоянку.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры