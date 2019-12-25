Троих мужчин задержали за незаконную миграцию иностранцев в Петербурге

Все они предоставляли свое жилье для организации миграции.

Правоохранители задержали троих мужчин, которых подозревают в незаконной миграции иностранцев. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в июне прошлого года по ст. 322.1 УК РФ, установлено, что 33-летний местный житель и 43-летняя приезжая организовали пребывание мигрантов на территории страны. Мужчина и женщина в феврале подыскали вновь прибывших и уже находившихся на территории РФ иностранцев. За денежное вознаграждение им оформили документы для постановки на миграционный учет. На это согласились не менее семи человек, мигрантов прописали в квартире в Петергофе, принадлежащей жителю города. Фактически иностранцы там не проживали. Сейчас фигуранты содержатся в СИЗО.

Уже 11 мая во время дальнейшего расследования дела возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в отношении трех мужчин в возрасте 23, 36 лет и 31 года. Двое из них – рецидивисты. Все они предоставляли свое жилье для организации незаконной миграции. Так, 23-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся на подписке о невыезде.

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Фото: Piter.TV