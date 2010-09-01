Директора частной петербургской клиники обвинили в организации незаконной миграции

Также сегодня на допросе оказался Лев Авербах – бывший глава частной скорой помощи CORIS.

Петербургские правоохранители полагают, что через частную клинику "Сфера-мед" был налажен канал нелегальной миграции. Обвинение предъявили одному из бывших руководителей медучреждения, – сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Согласно версии следствия, лазейкой для организации незаконной миграции экс-глава ООО "Сфера-мед" пользовался с апреля 2021 до середины 2022 года. Желающие попасть в Россию "для лечения" иностранцы платили деньги начальству частной клиники и под этим предлогом получали визы. "Лечения" после пересечения границы на деле не было.

Следователи полагают, что экс-руководитель действовал в составе преступного сговора. В отношении его и не установленных подельников правоохранители возбудили уголовное дело. Помимо прочего сегодня же в ОБЭП Приморского района был проведен допрос бывшего гендира частной скорой помощи CORIS Льва Авербаха.

Ранее мы сообщали, что женщина хотела затравить бывшего мужа подруги и получила 5 лет лишения свободы в колонии.

Фото: Piter.TV