Пресечена незаконная легализация мигрантов на территории Петербурга и Ленобласти

Так, за прошлый год фиктивные документы для постановки на регистрационный учет получили порядка 900 иностранцев.

Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно со следователями регионального Главка пресекли деятельность нескольких компаний, руководители и сотрудники которых причастны к организации незаконной миграции. Об этом рассказала официальный представитель полиции Ирина Волк.

Предварительно, с 2023 года иностранцам и их работодателям предоставлялись услуги по оформлению фиктивных документов. В них указывали недостоверную информацию о местах трудоустройства и временного проживания мигрантов. На граждан других государств не исчисляли налоги и социальные выплаты.

Так, за прошлый год фиктивные документы для постановки на регистрационный учет получили порядка 900 мигрантов. За нелегальные услуги каждый из них заплатил от 35 тыс. до 40 тыс. рублей.

Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Задержана подозреваемая в организации незаконной миграции, в отношении нее избрали меру принуждения в виде запрета определенных действий.

В полицию для проверки на причастность к криминальной схеме доставили 16 человек. В их квартирах и офисных помещениях провели обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации, документация подконтрольных юридических лиц и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее на Piter.TV: из Петербурга в 2024 году выдворили более 8 тыс. нелегальных мигрантов.

Видео: пресс-служба МВД России