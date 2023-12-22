Из Невы вытащили труп с буксировочным крюком на шее

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Петербурге у моста Александра Невского вытащили труп утопленника. Подробности стали известны Piter.tv.

Около одиннадцати утра 20 мая у Финляндского моста по Неве заметили плывущий труп. Из воды у моста Александра Невского экстренные службы извлекли тело неизвестного мужчины. Возраст погибшего определить не удалось из-за долгого нахождения в воде.

Утопленник был одет в чёрную куртку, чёрные штаны, чёрные кроссовки. На шее был фрагмент стропы с привязанным к нему буксировочным крюком.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Накануне в парке Сосновка нашли разлагающийся труп младенца.

Фото: Piter.tv