Нетрезвые петербуржцы разбили лобовое стекло в трамвае

По данному инциденту 10 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Двое нетрезвых молодых людей разбили лобовое стекло и зеркало заднего вида вагона трамвая на остановке "Проспект Маршала Жукова, 60". Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 9 февраля в полицию обратился водитель, который сообщил, что в трамвай пытаются проникнуть двое неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения, бьют стекла. На месте происшествия были задержаны 18-летний М. и 28-летний Р. Оба были ранее судимы.

По данному инциденту 10 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Ранее "сотрудники ФСБ" силой посадили петербуржца в Mercedes и обокрали.

Фото: Piter.tv (архив)