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Нетрезвые петербуржцы разбили лобовое стекло в трамвае
Сегодня, 9:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвые петербуржцы разбили лобовое стекло в трамвае

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По данному инциденту 10 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Двое нетрезвых молодых людей разбили лобовое стекло и зеркало заднего вида вагона трамвая на остановке "Проспект Маршала Жукова, 60". Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 9 февраля в полицию обратился водитель, который сообщил, что в трамвай пытаются проникнуть двое неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения, бьют стекла. На месте происшествия были задержаны  18-летний М. и 28-летний Р. Оба были ранее судимы.

По данному инциденту 10 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Ранее "сотрудники ФСБ" силой посадили петербуржца в Mercedes и обокрали.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: лобовое стекло, трамвай
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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