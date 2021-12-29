"Сотрудники ФСБ" силой посадили петербуржца в Mercedes и обокрали

Общая сумма ущерба составила 535 000 рублей.

Петербуржца силой посадили в иномарку и отобрали смартфон и деньги. Ущерб составил более полумиллиона. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший 21-летний петербуржец сообщил, что около 17:40 10 февраля у дома 23 по Константиновскому проспекту двое неизвестных, представившись сотрудниками ФСБ, применив физическую силу, посадили его в Mercedes. В салоне под угрозой применения физической силы у него открыто похитили 110 000 рублей и iPhone 13 Pro Max. Также из электронного кошелька, привязанного к номеру телефона, перевели криптовалюту "USDT" в размере 3 800 единиц, после чего высадили его на парковке ТЦ "Лондон Молл". Общая сумма ущерба составила 535 000 рублей.

Также пострадавшему пришлось обратиться в травмпункт, где ему диагностировали ушибленную рану брови, ушиб левой скуловой области.

Приметы нападавших: 1. Мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, стройный, волосы короткие светло-русые, лицо овальное, был одет в кожаную черную куртку. 2. Мужчина кавказской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, стройный, волосы черные короткие, был одет в кожаную черную куртку.

Возбуждено уголовное дело.

Также в Петербурге пятеро несовершеннолетних студентов украли из магазина детские товары.

Фото: Piter.tv