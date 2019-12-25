12-летний петербуржец обвинил пьяного дядю в сексуальном насилии

Подозреваемый был оперативно задержан.

В Петербурге 12-летний подросток обвинил дядю в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом стало известно Piter.tv.

Несовершеннолетний подросток самостоятельно обратился в полицию около пяти утра 4 июля. Он сообщил, что вечером 3 июля в квартире дома по улице Крупской его пьяный 39-летний дядя совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Мальчик убежал из квартиры через окно 1 этажа.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан дядя подростка. Мужчина ранее был несколько раз судим за кражи.

Мальчик был госпитализирован в больницу с ушибом левой стопы, ОРВИ.

Также в Ленобласти 31-летнего мужчину подозревают в совращении двух малолетних мальчиков.

Фото: Piter.tv