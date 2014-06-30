В Ленобласти 31-летнего мужчину подозревают в совращении двух малолетних мальчиков

Возбуждено уголовное дело.

В Кировском районе Ленобласти задержали мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в двух мальчиков. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 1 июля обратился отец одного из детей. Он сообщил, что 29 июня в поселке Новая Малукса неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 10-летнего сына. Также 29 июня от рук незнакомца пострадал ещё один 7-летний мальчик.

В этот же день по подозрению в совершении данных преступлений задержан 31-летний гражданин Узбекистана. Накануне следователь возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Также в Ленобласти 60-летний мужчина подозревается в сексуальном насилии в отношении 11-летней внучки.

Фото: Piter.tv