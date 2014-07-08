В Петербурге 17-летнего мигранта приговорили к 7 годам лишения свободы за половое преступление в отношении 8-летней

Также он должен выплатить 700 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

В Петербурге несовершеннолетний мигрант признан виновным в совершении полового преступления в отношении малолетней. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием и судом установлено, что 17-летний гражданин Узбекистана 29 ноября 2023 года обманом заманил 8-летнюю девочку в техническое помещение парадной дома на проспекте Ветеранов, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в воспитательной колонии. В пользу представителя потерпевшей суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы за приставания к мальчикам в метро.

Фото: Piter.tv