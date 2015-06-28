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Губернатор Ульяновской области допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

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Это произойдет, если в регионе не удастся стабилизировать ситуацию по COVID-19.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Это произойдет, если в регионе не удастся стабилизировать ситуацию по COVID-19.

Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области

В Новгородской области уже продлили нерабочие дни до 14 ноября. Также нерабочие дни могут продлить в Коми.

Видео: Правительство Ульяновской области

Теги: коронавирус, нерабочие дни
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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