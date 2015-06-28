Губернатор Ульяновской области допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

Это произойдет, если в регионе не удастся стабилизировать ситуацию по COVID-19.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Это произойдет, если в регионе не удастся стабилизировать ситуацию по COVID-19.

Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути. Алексей Русских, губернатор Ульяновской области

В Новгородской области уже продлили нерабочие дни до 14 ноября. Также нерабочие дни могут продлить в Коми.

Видео: Правительство Ульяновской области