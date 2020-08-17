У станции "Старый Петергоф" нашли боеприпас времен войны

В четверг, 8 апреля, в Петродворцовом районе рабочие нашли предмет, похожий на боеприпас. Работы сразу же остановили. На место события прибыли сотрудники Росгвардии. Они установили, что находкой оказалась 81-миллимитровая мина немецкого производства времен Великой Отечественной войны.
Саперы вывезли боеприпас на полигон и уничтожили. В ходе операции никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге привили 109 ветеранов, пожелавших принять участие в параде Победы.
Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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