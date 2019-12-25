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Некоторые станции метро Петербурга закроются раньше в Новый год
Сегодня, 13:43
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Некоторые станции метро Петербурга закроются раньше в Новый год

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В новогоднюю ночь на вход и выход закроют вестибюли "Достоевской" и "Зенит". 

Ранее стало известно, что режим работы петербургского метро продлят в новогоднюю ночь, несмотря на отсутствие салюта и праздничных гуляний. Большинство станций будут открыты на вход до часу ночи. В пресс-службе метрополитена отметили, что часть вестибюлей станций метро закроют уже в 22:00.

В список попали вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 1 "Проспекта Ветеранов", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 "Московской", вестибюль 1 станции "Дунайская", вестибюль 2 станции "Проспект Славы".

В 23:00 закроют на вход вестибюль 2  "Невского проспекта". В 00:00 закроется вестибюль 1 "Девяткино". 

В ночь на 1 первое января на вход и выход закроют вестибюль 1 станции "Технологический институт", вестибюль "Площади Александра Невского", а также вестибюли "Достоевской" и "Зенит". 

Фото: Piter.tv

Теги: метро, метрополитен, новый год, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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