Некоторые станции метро Петербурга закроются раньше в Новый год

В новогоднюю ночь на вход и выход закроют вестибюли "Достоевской" и "Зенит".

Ранее стало известно, что режим работы петербургского метро продлят в новогоднюю ночь, несмотря на отсутствие салюта и праздничных гуляний. Большинство станций будут открыты на вход до часу ночи. В пресс-службе метрополитена отметили, что часть вестибюлей станций метро закроют уже в 22:00.

В список попали вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 1 "Проспекта Ветеранов", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 "Московской", вестибюль 1 станции "Дунайская", вестибюль 2 станции "Проспект Славы".

В 23:00 закроют на вход вестибюль 2 "Невского проспекта". В 00:00 закроется вестибюль 1 "Девяткино".

В ночь на 1 первое января на вход и выход закроют вестибюль 1 станции "Технологический институт", вестибюль "Площади Александра Невского", а также вестибюли "Достоевской" и "Зенит".

Фото: Piter.tv