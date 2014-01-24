В Петербурге тестируют нейросеть, которая проверяет ВПР у школьников

Петербург стал пилотной площадкой для внедрения технологии, которая может изменить работу школьных учителей по всей РФ. Городской комитет по информатизации и связи, ИТМО и комитет по образованию Северной столицы реализуют проект, позволяющий в 20 раз ускорить обработку результатов ВПР. Об этом рассказали в Смольном 27 мая.
Обычно представитель школы заполняет электронную форму, занося в нее индивидуальный код, номер варианта работы и баллы каждого ученика, размещенные на титульном листе. Форму загружают в государственную информационную систему "Федеральная информационная система оценки качества образования". Часто педагоги вручную обрабатывают свыше 1,3 тыс. проверочных работ.
Цель нового проекта – не просто автоматизировать рутину, а освободить учителя от рутинного ручного труда и вернуть ему главное – время для непосредственной работы с детьми. В основе решения – программный робот, разработанный специалистами СПб ИАЦ, и нейросеть, созданная сотрудниками лаборатории интеллектуальных сервисов и приложений LISA Университета ИТМО.
Пресс-служба Смольного
Робот считывает данные с титульных листов ВПР, передает их в нейросеть, а она распознает, анализирует и рассчитывает сумму баллов по каждой работе.
Эксперимент запустили в трех школах: №187 и №191 Красногвардейского района и лицее №280 имени Лермонтова.
Ранее на Piter.TV: в следующем учебном году в Петербурге бесплатное питание получат более 340 тыс. школьников.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все